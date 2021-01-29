Erzincan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kar ve tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Erzincan- Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi ve Pöske Dağında yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Seyir halinde olan bazı çekiciler makas atarak kara yolunu ulaşıma kapatırken, kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda maddi ve yaralamalı kazalar meydana geldi.

Erzincan- Sivas kara yolundaki Sakaltutan ile Kızıldağ Geçidi'nde de kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan araçların trafiği engellememesi için Karayolları ve polis ekipleri, iş makinesi desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.

Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.

“Meteorolojiden Erzincan ve Erzurum için yoğun kar yağışı uyarısı”

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden Erzincan ve Erzurum çevrelerinde yoğun kar yağışı beklendiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün saat 09.00'dan gece 23.59'a kadar Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama, yollarda görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.