Erzincan'da Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu düzenlenecek

Erzincan Valiliği ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından tertip edilecek olan Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, 25 Eylül'de başlıyor. 4 gün sürecek olan sempozyuma 12 ülkeden 60 farklı üniversiteden 250 akademisyen katılacak. Sempozyumda Erzincan ve ilçelerinin tarihi ele alınacak. 25 Eylül Çarşamba günü müzik etkinleri ile başlayacak olan Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, akademik sunumlarla devam edecek. 27 Eylül günü öğleden sonra ise sempozyum motor safari, at safari, Üzümlü ilçesinde bağbozumu, Altıntepe gezisi, yamaç paraşütü, Off-Road ve rafting etkinlikleri ile devam edecek. Saat 20:00'da da Oğuz Aksaç konser verecek. 28 Eylül Cumartesi günü akademisyenlerin katılımıyla İliç ilçesi tekne gezisi, Kemaliye ilçesi tekne gezisi ve Karanlık Kanyon gezisi ile son bulacak.

Ayrıca sempozyumun sanatsal etkinlikleri çerçevesinde Erzincan Valiliği fotoğraf sergisi, Öğretim Üyesi Hüseyin Öznülüer ile Öğretim Üyesi Yasemin Gül'ün resim sergileri açılacak. Ergan Dağı Kayak Merkezinde ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu'nun “Erzincan Ateşi” temalı kişisel sanat performans gösterisi icra edilecek.

“Erzincan'ın tarihi ele alınacak”

Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumuyla ilgili bilgiler veren Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Gül, “Türk Tarih Kurumu Kongresi'nden sonra düzenlenen en geniş çaplı akademik organizasyonlardan birisi olmakla beraber, akademik sanatsal ve sosyal bileşenleri ile benzeri görülmemiş bir etkinliktir. Sempozyum boyunca 12 farklı ülkeden, 60 farklı üniversiteden 250 akademisyenin katılımı ile sadece Erzincan ve ilçeleri tarihi ele alınacaktır. Bu sempozyum bir ilin, doğal afetler ve beşeri sebeplerden dolayı kaybolmuş geçmişine yapılan bir atıftır. Bir sempozyum dizisinin ilki olan “Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu” ilimizin ve üniversitemizin uluslararası alanda saygınlığı ve bilinirliğine katkı sunacak olup, kendisinden sonra yapılması planlanan Uluslararası Kazı,Araştırma ve Arkeoloji Sempozyumu'nun da öncüsü niteliğinde olacaktır” dedi.