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Erzincan'da UMKE tatbikatı gerçeğini aratmadı

Erzincan’da Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerinin (UMKE) deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Erzincan'da Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerinin (UMKE) deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. Ekiplerin aldıkları eğitim sonrası yaptıkları deprem tatbikatında temsili yaralılar kendilerini rollerine kaptırınca ortaya renkli görüntüler çıktı.


Erzincan'da 4 ilden UMKE ekiplerinin katıldığı tatbikatta senaryo gereği deprem sonrasında yaralılar enkaz altından çıkarılarak seri bir şekilde ambulanslarla hastaneye sevki yapıldı. Tatbikatta, UMKE ekipleri deprem yaşanmasıyla birlikte harekete geçerek yaralılara müdahale etti. Yaralıların makyajları ve yaralandıktan sonra gösterdikleri reaksiyon ile gerçeğini aratmayan tatbikatta bazı yaralıların zaman zaman kendilerini rolüne fazlasıyla kaptırması ortaya renkli görüntüler çıkardı. Depremde yaralananlara müdahale eden UMKE ekipleri tatbikatı tamamladı.


Erzincan AFAD ve itfaiye ekiplerinin de tatbikata destek vererek görev aldıklarını ifade eden UMKE sorumlusu Ahmet Bozdaş, "8 gün süre ile 1. Bölge UMKE İlleri (Erzurum-Erzincan-Bayburt-Ardahan) Bayburt'ta UMKE Temel Modül Teorik Eğitimleri yapılmıştır. Eğitime Bayburt ilinden 6, Ardahan'dan 4, Erzurum'dan 2 ve Erzincan'dan 4 olmak üzere toplam 16 kişinin katılımı ile eğitim tamamlanmıştır. Eğitimin devamında ilimizde 3 gün saha uygulamaları görüldü. Bugün de tatbikatımızı gerçekleştirdik" dedi.


Tatbikatın gerçeği aratmaması için rollerine çok konsantre olduklarını belirten Ardahan'dan Parametrik Rüveyda Özsüner ise, "Tatbikatı yaşayarak yaptık. Özveriyle, gayretle gerçekleştirdik. Yarın bir afet durumu yaşanmayacağına kimse garanti veremez. Her türlü durumda yaralılara en doğru ve erken müdahale için hazır haldeyiz" diye konuştu.

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