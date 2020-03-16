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Erzincan'da Umreden dönen vatandaşların takibi için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünce Umreden dönen vatandaşların takibi için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.


İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik'in başkanlığında Umreden dönen vatandaşların takibi için koordinasyon toplantısı yapıldı. Gerçekleştirilen toplantı sonrası alınan kararlar doğrultusunda Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 8 ilçe ve 10 merkez olmak üzere, evde sağlık ve toplum sağlığı birimleri tarafından doktor ve sağlık çalışanlarından oluşan 18 araçlık ekipler oluşturuldu. Ekipler tarafından son 14 gün içerisinde Umreden Erzincan'a gelen tüm vatandaşlar tek tek aranarak, evlerinde ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyarette Umreden dönen vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirilerek, kendilerine koruyucu maske ve ekipman dağıtıldı ve kesin izolasyon konusunda bilgilendirme eğitimi verildi.

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