Erzincan'da üniversite okuyan geçler umre yolunda

Diyanet İşleri Başkanlığının “Gençliğe Değer” projesi çerçevesinde Erzincan'da üniversite okuyan öğrencilerden bazıları İl Müftülüğünce umreye gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 ve 2023 yılı umre organizasyonları çerçevesinde, üniversite öğrencilerine yönelik 7 günlük umre programları düzenliyor. Bu çerçevede Erzincan'da üniversite öğrencilerinden belirlenen 9 öğrenci, din görevlileri rehberliğinde ilk olarak Erzincan - İstanbul - Medine istikametine daha sonra 12.05.2023 tarihinde ise Sudi Arabistan-Cidde - İstanbul - Erzincan turu ile umreleri son bulacak.

Erzincan İl Müftülüğü Fuaye Salonunda düzenlenen ve Kur'an tilavetiyle başlayan programla umreye gidecek olan üniversite öğrencilerine yönelik açıklayıcı bilgiler veren İl Müftüsü Muharrem Gül umre yolcusu öğrencilerini tebrik ederek hayırlı yolculuklar diledi. Ardından EBYÜ İlahiyat Fakültesi hocalarından Doç. Dr. Mehmet Gayretli bir duada bulundu ve öğrenciler yolcu edildi.