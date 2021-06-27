Erzincan'da uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığına yönelik bilgilendirme yapıldı

Dörtyol Vakfılar İş Merkezi önünde açılan Narkonokta Standında 435 kişiye broşür ve 50 kişiye ‘En İyi Narkotik Polisi Anne' logolu maske dağıtılırken, uyuşturucu maddenin zararları konusunda bilgilendirmeler yapılarak, kısa adı uyuma olan Uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulaması anlatıldı.