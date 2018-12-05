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Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

Erzincan’da düzenlenen operasyonda, eroin ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi.

Erzincan'da düzenlenen operasyonda, eroin ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi.


Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında, 155 hattına bildirilen ihbar ve Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan talimat doğrultusunda sokak satıcısı oldukları tespit edilen şahısların ikamet ettiği evde arama çalışması yapıldı.


Evde yapılan aramada, 51 adet pipetin içerisine fişeklenmiş vaziyette 14,74 gram eroin maddesi, 8,66 gram eroin maddesi ve 12,30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Evde bulunan E.R.(30), K.G.(27) ve V.M. (28) şahıslar "TCK 188 (uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve nakletme)" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, uyuşturucu kullanımını özendirmek ve uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" denildi.

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