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Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Erzincan’da Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 978,9 gr metamfetamin maddesi ile 6 adet ekstazi ve 3 adet regapen hapı ele geçirildi.

Erzincan'da Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 978,9 gr metamfetamin maddesi ile 6 adet ekstazi ve 3 adet regapen hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.


Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde yapılan yol uygulamasında şehirlerarası yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada yolcu olarak bulunan B.T.(20) ile S.K. (25) isimli şahıslara ait olduğu tespit edilen 978,9 gr metamfetamin maddesi ele geçirildi. Erzincan şehir merkezinde de uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 adet ekstazi ile 3 adet regapen hap sattığı tespit edilen N.E.F.K. (24) isimli şahıs yakalandı.


Başlatılan tahkikat kapsamında B.T., S.K. ve N.E.F.K. isimli şahıslar, TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme) suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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