Erzincan'da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

Erzincan'da uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak baskını yapıldı. 4 kişinin tutuklandığı eş zamanlı operasyonlarda evin bahçesine gömülmüş uyuşturucular kepçeyle kazılarak ele geçirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik 1 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde; il merkezinde, Üzümlü ilçesinde ve merkez Yeniköy köyünde 5 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen H.İ.(53), K.U.(42), H.P.(25) ve H.D.(44) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların ikamet adreslerinde gerçekleştirilen arama ve kazılarda; 10 kilo 400 gram sıvı metamfetamin, 2 kilo 307 gram kristal metamfetamin, 466 gram emdirilmiş metamfetamin, 0,98 gram Esrar maddesi, 0,52 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi, 2 adet sentetik hap, 1057 litre kaçak akaryakıt, 14 şişe kaçak alkol, 1 adet pompalı tüfek, tüfeğe ait 9 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 29 bin 830 TL para ele geçirildi.

Şüpheli 4 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.