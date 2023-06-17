İhlas Haber Ajansı

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Erzincan'da uyuşturucuya karşı vatandaşlar bilgilendirildi

Erzincan’da narkotik polisleri tarafından uyuşturucu ile mücadeleye yönelik vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Erzincan'da narkotik polisleri tarafından uyuşturucu ile mücadeleye yönelik vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.


Uyuşturucu ile mücadele alanında 25 yaş ve üzeri genel vatandaş grupları, kamu görevlileri, özel sektör çalışanları ve sivil toplum kuruluşu üyelerinden oluşan oldukça geniş yetişkin bir gruba, bu alanda sürdürülen mücadeleye destek olmaları ve farkındalığın arttırılması amacıyla bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.


Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümü ekiplerince, Erzincan şehir merkezi Millet Bahçesi ve çevresinde, Narko-Nokta faaliyetleri çerçevesinde vatandaşlara uyuşturucu madde kullanımı ve madde müptelâlığı hakkında bilgi verildi. UYUMA uygulamasının tanıtımı da yapılarak uyarıcı broşürler dağıtıldı.

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