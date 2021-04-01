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Erzincan'da üzerine kaynar süt dökülen çocuk hastanelik oldu

Erzincan’da emekleyerek gittiği mutfakta üzerine kaynar süt dökülen 1 yaşındaki çocuk, feci şekilde yandı.

Erzincan'da emekleyerek gittiği mutfakta üzerine kaynar süt dökülen 1 yaşındaki çocuk, feci şekilde yandı.


Olay, Erzincan merkezde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evde oyun oynayan 1 yaşındaki Yusuf Kadam, emekleyerek mutfağa gitti. Mutfakta fırının üzerinde cezvede kaynar halde bırakılan süt, küçük Yusuf'un üzerine döküldü. Feci şekilde yanan Yusuf, hemen ambulansla yakınları tarafından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yusuf Kadam, Erzurum'a sevk edildi. Yusuf'un başında, boynunda, göğsünde ve kollarında ikinci derecede yanıklar olduğu belirlendi.

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