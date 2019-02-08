Erzincan'da uzman hekim sıkıntısı kalmayacak

Dr. Akın Levent, Erzincan'ın sağlık ile ilgili eksikliklerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya aktardığını söyleyerek "Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma hastanemizde uzman ve pratisyen hekim açığımız en kısa sürede kapanacak" dedi.

Dr. Akın Levent, Erzincan'ın sağlık ile ilgili eksikliklerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya aktardığını söyleyerek Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma hastanesindeki uzman ve pratisyen hekim açığının en kısa sürede giderilmesi konusunu ilettiğini ifade etti. Ankara'da çeşitli bakanlık ve kurumlara ziyaretler gerçekleştiren Dr. Akın Levent, İstanbul'da da Erzincanlı iş adamları ile bir araya geldi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini Anadolu da bir dünya markası haline getirme noktasında çalışmalar yaptıklarını belirten Dr. Akın Levent, Erzincan ile ilgili sağlık noktasında çok iyi görüşmeler yaptıklarını aynı zamanda üniversiteye yeni bölümler kazandırılması içinde çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Ankara ziyaretleri kapsamında İlk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret eden Dr. Akın Levent, Erzincan'ın sağlık ile ilgili olan eksikliklerini aktardığını belirterek, ihalesi ertelenen ve yeniden ihalesi yapılan devlet hastanesi ve yapımı devam eden hastanenin ilave yatak sayılarını gündeme taşıdığını belirtti. İlk etapta yeterli gözüken fakat Erzincan için zaman içerisinde yatak sayısının yetersiz kalacağını da ilettiğini belirten Rektör Levent, "Ek binaya 250 yatak Devlet hastanemizde 500 yatak olarak tamamlanacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş'ı ziyaretlerinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin, Erzincan'a yakışır bir şekilde yeşillendirilmesi için yardımlarını talep ettiklerini belirten Levent, "Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sinan Aksu ile de Üniversitemiz bünyesinde spor alanında yapılabilecek konularda görüş alışverişinde bulunduk. Orman Genel Müdürümüzü ziyaretimizde ise Üniversitemizin ağaçlandırılması ve yeşillendirilmesi konularında destek istedik" dedi.

Rektör Levent İstanbul'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ın da katıldığı EKEV ve ERSİAD toplantılarına iştirak ederek Erzincanlı iş adamları ile görüşmeler sağladıklarını ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin daha fazla geliştirilmesi noktasında çok iyi görüşmeler sağladıklarını belirtti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin Erzincan'a en çok katkı yapacağı konulardan bir tanesinin Erzincan'ın tarımına katkı yapacağını sağlayacak Ziraat Fakültesi olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Levent, Ziraat fakültesinin Erzincan Üniversitemize kazandırılması noktasında oldukça yoğun taleplerle karşılaştıklarını belirterek, "Bunun üzerine harekete geçip Ziraat Fakültesi için senatodan karar çıkardık. Kısa bir süre içerisinde de YÖK e müracaatta bulunacağız. Bunun dışında Açık Öğretim Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi ve İletişim fakültesi müracaatlarında bulunduk inşallah İlimize ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitemize bu bölümleri de kazandıracağız" dedi.