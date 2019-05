Erzincan'da vaşağın dağ keçisi sürüsüne saldırması

Erzincan'ın Üzümlü ilçesi kırsalında vaşak'ın dağ keçi sürüsüne saldırı anı an be an kameraya yansıdı. Vaşağın yaban keçilerine saldırma görüntüsünün gerçekten çok önemli bir video olduğunu ifade eden Biyolog Evren Buğa, “Vaşaklar Anadolu'da yaban keçileri için bir tehdit oluşturmuyor aslında” dedi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için IUCN kırmızı listede yer alan koruma altında bulunan bir vaşağın, Üzümlü'de dağ keçilerine saldırması videosu üzerine konuşan ve bölgede fotokapanla sürekli yaban hayatını gözlemleyen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Biyoloji Bölümü Doktora öğrencisi Biyolog Evren Buğa, Erzincan'da kaydedilen vaşağın yaban keçilerine saldırma görüntüsünün gerçekten çok önemli bir video olduğunu kaydetti.

Buğa, “Çünkü vaşaklar Anadolu'da yaban keçileri için bir tehdit oluşturmuyor aslında. Böyle bir durum varken böyle bir videonun ortaya çıkması çok güzel gerçekten. Deniz Mengüllüoğlu ve arkadaşlarının Türkiye'de yapmış olduğu çalışmalarda vaşakların Anadolu'da özel bir beslenme ekolojisine sahip olduğunu görmüşler, kanıtlamışlar. Anadolu'daki özel beslenme ekolojisi sayesinde vücut büyüklüğü Avrupa'ya göre daha küçük. Bu nedenle yaban keçileri gibi büyük hayvanları avlamaktansa daha küçük yaban tavşanı gibi hayvanlarla besleniyorlar. Aynı zamanda vaşakların ve tabi diğer avcıların popülasyonu avlanmaları çok önemli. Vaşaklar üzerinden konuşacak olursak dağ keçileri arasında hasta olan bireylere saldıracaktır yada onları avlayabilecektir. Ve bu sayede bu popülasyon sağlıklı bir şekilde devam edebilecektir. Vaşakların devamı, popülasyonu çok önemli. Avcıların böyle bir video çekmeleri de gayet güzel. Gerçekten video çok kıymetli. Ülkemizdeki böyle doğal varlıkların korunmasını sağlamalıyız.” diye konuştu.

Buğa, kendisinin de kurduğu fotokapanlarla Erzincan ve çevresindeki yaban hayatını gözlemliyor. Deniz Mengüllüoğlu ile arkadaşları ise Türkiye'deki vaşak popülasyonunu A'dan Z'ye inceliyor.