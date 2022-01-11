Erzincan'da vatandaşlar tehlike saçan sokak köpeklerine yönelik tedbir alınmasını istiyor

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 8 yaşındaki çocuğun 6 sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmasının ardından kentte tedirginlik başladı. Valilik ve belediyenin çalışmalarını ve aldıkları tedbirleri yetersiz bulan vatandaşlar, sürüler halinde dolaşan başıboş sokak köpeklerinden korktuklarını kaydettiler.

Erzincan'a 20 kilometre mesafedeki Üzümlü ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, oyun parkının yan tarafında evlerin önünde yürüyen 8 yaşındaki Emin Beşiktaş, biranda başıboş 6 sokak köpeğin saldırısına uğradı. Feci şekilde yaralanan ve kafası parçalanan çocuk acilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan çocuk, daha donanımlı olan Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine ambulansla sevk edilerek burada tedavi altına alındı. Küçük çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.

‘Vatandaşlar tehlike saçan köpeklerden tedirgin'

Erzincan kent merkezinde de sürüler halinde dolaşan ve zaman zaman saldırgan hale gelen sokak köpeklerinden halk tedirgin. İHA mikrofonuna konuşan vatandaşlardan Ali Kılınç, “Sokak köpekleri pislik yapıyor bir. Torunum kursa gidiyor. Saat 8-9'da çıkıyor. Ben 80 yaşındayım. Gece gidip asfaltına kenarına torunumu bekliyorum. Bu korkudan. Köpekler tutmasın. Tehlikeli tabi ki bir çözüm bulunması, bunların toplanması lazım” dedi.

Köksal Avcıl da, “Sokak köpeklerini toplasınlar. Sahiplensinler, barınaklara götürülsün. Erzincan'da da oldukça çok. Akyazı Beldesinde çocuklarımız okula gitmekten korkuyorlar. Koskoca sahipsiz köpekler etrafta dolaşıyorlar. Tehlike saçıyorlar. Köpekler tuttu mu birini parçalar. Hayvanlar aç. Acından saldırıyorlar. Bizim şu sokakta 20 tane sokak köpeği dolaşıyor” diye konuştu.

Sokak köpeklerinin özellikle çocuklar için çok tehlike oluşturduğunu ifade eden vatandaşlardan Dursun Avcı'da, “Çoluğumuz, çocuğumuz yürümekten korkuyor. Gidebileler bir yerlere. Benim evimle hastanenin arası 5 dakikalık yol. O 5 dakikalık yolu benim çocuğum gidemiyor yaya. Sokak hep köpek dolu. Yeni yapılan blokların araları hep köpek dolu. Bir anda dalsalar çocukları parçalayacaklar. Bir tane değil ki. Bir tanesi hücum etti mi hepsi birden hücum ediyor. Buna bir duran olacak. Bu şekilde olmaz. Biz bir şey yapamıyoruz. Hayvan hakları var. Ama insan hakları yok mu? Önce insan haklarını korumak lazım” şeklinde konuştu.

Fevzi Aktaş isimli vatandaşta Erzincan sokaklarında çok sayıda sokak köpeğinin dolaşmasından rahatsızlık duyduklarını kaydetti.

Sokak köpeklerine yönelik valilik ve belediyenin tedbire yönelik çalışmalarını yetersiz bulan vatandaşlar onca şikâyete rağmen çözüme yönelik adım atılmadığını belirtti.

Fahrettin Özdemir isimli vatandaş da, “Çeşitli düşünceler var. Bazıları sokaklara dökülüyorlar, hayvan severler. Erzincan'da hayvan barınağı yeterlimi bu hayvanlar için? Hayvanları koruyacağız ama insanlara zarar vermesini de önleyeceğiz” dedi.

‘Basına kapalı çözüm toplantısı'

Öte yandan, Üzümlü ilçesinde yaşanan 8 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı olayının ardından, tehlike saçan köpeklerin uyuşturucu iğne atan tabancayla etkisiz hale getirilip barınaklarda toplanması için çalışmalar başlatıldı.

Kentte Çağlayan yolu üzerinde bulunan hayvan barınağında doluluk oranı yaklaşık 3 kat arttı. Barınakta yaklaşık 300'e yakın hayvanın bulunduğu kaydedildi.

Erzincan Valiliğinde de, konuya ilişkin belediye yetkilileri ve ilgili birim amirlerinin katılımlarıyla basına kapalı olarak bir toplantı gerçekleştirildiği öğrenildi.