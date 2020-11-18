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Erzincan'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte edildi

Erzincan’da vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte edildi.

Erzincan'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte edildi.


Erzincan Belediyesi salgınla mücadele kapsamında çalışmalarını devam ettiriyor. Bu kapsamda Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı şehir merkezindeki tüm iş hanlarında ve pasajlarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor.


Ekipler bu çalışmaların yanı sıra ilçelerin, beldelerin ve yeni bağlanan mahallelerin toplu taşıma araçları da dahil olmak üzere tüm şehir içi toplu taşıma araçları ve durakları rutin olarak dezenfekte ediyor. Çalışmalar virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam edecek.

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