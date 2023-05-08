Erzincan'da yaban hayat fotokapanlarla görüntülendi

Erzincan'da yaban hayvanlarının türü ve popülasyonun tespiti amacıyla kurulan fotokapanlarla tilki, kurt, ayı, yaban domuzu, sincap, tavşan, porsuk ve dağ keçisi görüntülendi.

Erzincan'da yaban hayvanların görüntülenmesi için çeşitli avlak bölgelerine kurulan fotokapanlar ile son zamanlarda görüntülenen hayvan sayısının arttığının tespit edildiği kaydedildi.

Özellikle av ve yaban hayvanlarının daha fazla çeşitlilik gösterdiği alanlarla bulunan fotokapanlar belirli aralıklarla kontrol edilip çekmiş olduğu fotoğraf ve videolar tür izleme çalışmalarında kullanılıyor. Fotokapan görüntülerinde, yaban keçisi, boz ayı, yaban domuzu, yabani tavşan, tilki, kurt, porsuk gibi yaban hayvanlarına rastlandı.

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanteri ve İzleme Projesi çerçevesinde belirli noktalara kurulan fotokapanlarla hem yaban hayatı izleniyor hem de kaçak avcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.