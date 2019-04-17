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Erzincan'da yağmur nehir debilerini artırdı

Erzincan’da etkili olan yağmur nedeniyle Karasu ve Fırat Nehri’nin debisi arttı.

Erzincan'da etkili olan yağmur nedeniyle Karasu ve Fırat Nehri'nin debisi arttı.


Nisan yağmurları Erzincan'da etkili oluyor. Yaklaşık 1 haftadır aralıklı devam eden yağışlar nedeniyle Erzincan'dan geçen Karasu ve Fırat Nehri'nin debisi arttı, kuruyan dereler sel sularıyla taştı.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yağışların Ağrı ve Iğdır çevrelerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.


Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği bölgede rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Meteoroloji uzmanları bölge genelinde sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da yüksek seyretmesi nedeniyle meydana gelebilecek kar erimelerinin, dere yatakları ve ovalarda oluşturacağı sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

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