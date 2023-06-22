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Erzincan'da yağmur yağışı

Erzincan’da yağmur yağışı aralıklı etkisini sürdürüyor.

Erzincan'da yağmur yağışı aralıklı etkisini sürdürüyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan çevresinde yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.


Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısında bulunularak, “Yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgâr dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.


Öte yandan Erzincan'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle ana caddeler su birikintileriyle doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

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