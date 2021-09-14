Erzincan'da yapımı devam eden devlet hastanesinin inşaatı yüzde 70 oranında tamamlandı

Erzincan'da yapımı devam eden 500 Yataklı Devlet Hastanesi 2023 yılında hizmete açılacak.

İhalesi 24 Ocak 2019 tarihinde Sağlık Bakanlığınca yapılan 500 Yataklı Devlet Hastanesi'nin inşaatı yüzde 70 oranında tamamlandı. Yatırımın sözleşme bedeli 356.561.055,98 TL olan 43.000 metre arsa alanı üzerine toplamda 140 bin metre kapalı alana sahip olacak hastanede deprem riskine karşılık bina temelinde 369 adet deprem izolatörü kullanıldı. 233,5 milyon TL harcanarak yüzde 64 nakdi, yüzde 70 fiziki gerçekleşme sağlanan hastanede Vali Mehmet Makas incelemelerde bulundu.

140 bin metrekare kapalı alana sahip hastane inşaatının yaklaşık yüzde 70 oranında tamamlandığını belirten firma yetkilisi Özgür Peker, projenin en kısa zamanda tamamlanması için çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini kaydetti.