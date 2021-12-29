Erzincan'da yardımcı kaynak kitapların dağıtımına başlandı

Erzincan'da öğrencilerin istifadesine sunulan yardımcı kaynak desteği olan kitapların dağıtımı İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün katılımıyla başladı.

Kaynak kitapların dağıtımında bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Bakanlığımız tarafından 2003-2004 öğretim yılında başlatılan ücretsiz ders kitabı 19 yıldır devam etmekte. Bu süre zarfında 7.590.649 adet ücretsiz ders kitabını ilimizde öğrenim gören öğrencilere ulaştırdı.

20. Milli Eğitim Şurasında öne çıkan başlıklardan biri okullaşma oranı ve eğitimde fırsat eşitliği. Bakanlığımızca merkezi sistem sınavları ile protokollü sınavlara yönelik soru hazırlama çalışmaları sürdürülmektedir. Sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilerimizin derslerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli sınıf düzeylerinde beceri temelli sorular, örnek sorular ve çalışma soruları da hazırlanarak öğrencilerimizin kullanımlarına sunulmaktadır. Bakanlığımıza bağlı okullarda öğrenimlerini sürdüren öğrencilerimizin istifadelerine sunulacak kitaplarla salgın süreci nedeniyle oluşan öğrenme kayıplarının tespit edilerek değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucuna göre eylem planlarının geliştirilmesi, hazırlanan beceri temelli sorular, örnek sorular ve çalışma soruları ile öğrencilerimizin akademik becerilerinin gelişimlerinin desteklenmesi, tüm öğrencilerimize eşit öğrenme fırsatları sunulması, yardımcı kaynaklara erişimin kolaylaştırılması ve kaynak çeşitliliğinin artırılması, bakanlığımızca benimsenen ölçme ve değerlendirme politikalarına ilişkin öğretmen, öğrenci, veli ve diğer tüm paydaşlarda farkındalık oluşturulmasına yönelik 2. sınıftan 12. sınıfa kadar bulunan öğrenci ve öğretmen sayısında beceri temelli testler, tekrar testleri, sözel ve sayısal çalışma kitapları baskı ve dağıtımı yapılmaktadır. İlimize de 48.560 adet yardımcı kaynak kitap gelmiş olup, bugün dağıtımına başladık. Bu kaynaklar her ayın ilk haftası yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresinde dijital olarak yayınlanmakta olup, bu kaynaklar matbu olarak da öğrencilerimizin istifadesine sunulmaktadır" dedi.