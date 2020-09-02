Erzincan'da yasağın adı var

Erzincan'da korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlama getirilmesine rağmen yapılan kına gecesine katılanlar sosyal mesafeyi hiçe sayıp halay çekti.

Korona virüs vaka sayısında artış yaşanması üzerine Erzincan'da Valiliğin 28.08.2020 tarihinde aldığı sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmemesi kararını hiçe sayan vatandaşlar yasağa rağmen eğlencelerine saatlerce devam etmeleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Valiliğin aldığı tedbirler ve pandemi sürecinde alınan düğün kuralları zaman zaman hiçe sayılıyor. Vatandaşlar, geç saatlere kadar kına gecesi yapıp, onlarca kişi maskesiz, mesafesiz bir şekilde halayda ‘korona virüsle' bir araya geldi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları şu şekilde:

"Sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmemesi. Düğün ve nikahların (köylerde ve/veya sokaklarda yapılanlar dahil) saat 20.00 ile 21.00 arasında 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanması. Düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulması. Düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasının durdurulması. Bu şekilde gerçekleştirilecek düğünlerde gelin ve damat harici diğer konukların oyun/dans gibi faaliyetlere kesinlikle katılmalarına müsaade edilmemesi. Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılmasının yasaklanması. Düğün ve nikahlarda gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlere müsaade edilmemesi. Her düğün veya nikah merasimine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesi. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra düğün ve nikahlarda, bu kararımız ile düzenlenen hususlar dışında Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesi."