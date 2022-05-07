Erzincan'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı

7-13 Mayıs trafik haftası nedeniyle Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganı ile yayalara ve sürücülere yönelik uygulama yaptı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan'da da 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama gerçekleştirildi. Ordu Caddesi üzerinde yapılan uygulamada vatandaşlara bilgiler verilip broşür dağıtılırken çocuklara ise kırmızı düdük dağıtıldı. Polis ve jandarma ekiplerince araçlar durdurularak yaya geçidi üzerinde çocukların yolun karşısına güvenli geçişleri sağlandı. Yapılan uygulamada emniyet kemeri kontrolü yapan ekipler, sürücülere, yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyarıda bulundu. Uygulamanın kendi can güvenliği için olduğunu söyleyen sürücüler ve vatandaşlar ise ekiplere uyarılarından dolayı teşekkür etti.

Trafik ekiplerince yapılan bilgilendirmede sürücülere, “5 adımda güvenli trafik için; Yaya yolunda ilerleyelim, görünür olalım, trafik ışıklarını takip edelim, yaya geçidini kullanalım, cep telefonuna değil yola odaklanalım.” denildi.