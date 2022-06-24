Erzincan'da yaz spor okulları başlıyor

Erzincan'da çocukların fiziksel, bilişsel, duygusal gelişimlerine katkı sunmak ve keyifli bir tatil geçirmelerini sağlamak amacıyla yaz spor okulları açılıyor.

Yaz spor okulları, yaz döneminde çocuklara sporla iç içe bir tatil yaşatacak. Eylül ayına kadar devam edecek olan yaz spor okulları, öğrencilerin sporla tanışmaları, sağlıklı fiziksel gelişimlerine katkı sunulması amaçlanıyor.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde; futbol, dart, bocce, taekwondo, karate, bağlama ve gitar kursları ile çocukların hem eğlenmeleri hem de spor yaparak bedensel ve zihinsel gelişimlerine destek sağlanması hedefleniyor. Başvurular 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında Çarşı TOKİ Konutları Erzincan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'ne yapılacak.