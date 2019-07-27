Erzincan'da yeni “Ay Lav Yu" filmi

ERZİNCAN (İHA) – Erzincan'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 85 yaşındaki kadının doğduğundan beri kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı. Aslında hayatta olan ama resmi kayıtlarda hiçbir varlığı bulunmayan yaşlı kadının bu durumu Ay Lav Yu filmini ve filmdeki "Aslında varız ama yokuz" repliğini akıllara getirdi.

Erzincan'da Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan 85 yaşındaki Cemile Dağdal, rahatsızlanınca birlikte kaldığı oğlu Dursun Erzincanlı tarafından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Doktorlarca ilk kontrolleri yapılan kadının tedavi sürecinin devam etmesi için yakınlarından kimlik numarası verilerek kayıt işlemlerinin yapılması istendi.

Bunun üzerine Dursun Erzincanlı, hastane görevlilerine hastanın annesi Cemile Dağdal olduğunu ancak hayatı boyunca hiç kimliğinin bulunmadığını söyledi. Hastanede ilk kez böyle bir olayla karşılaşan görevlilerin durumu bildirmesiyle hastane personeli ve doktorlarca kadının nüfus kaydının olmadığı ve kimliğinin bulunmadığına ilişkin tutanak tutuldu.

Hastane görevlilerinin kadının tedaviye alınması sonrası polis ve savcılığa ihbarda bulunması üzerine inceleme başlatıldı.

Annesinin hayatında hiç kimliğinin olmadığını, babasıyla resmi nikahsız yaşadığını, kendisinin de üvey annesinin oğlu olarak nüfusa kayıt ettirildiğini anlatan Erzincanlı, şöyle konuştu:

“Annem şu ana kadar hastane yüzü görmedi. En son 1997 yılında özel bir hastaneye giderek tedavi oldu, öncesinde ve sonrasında sağlığı yerinde olduğu için hastane yüzü görmedi ve 85 yıl boyunca kimliksiz yaşadı. Birçok kez kimlik başvurusunda bulunduk, girişimlerimiz sonuçsuz kaldı. Çok uğraştık kimlik çıkarmak için çıkaramadık kütük olmadığı için. Zaten annesi ve babası çok küçükken ölmüşler. Daha önce abisinin yanındaymış, abisi almış babama vermiş, babamla yaklaşık 10 yıldır görüşmüyorum. Şu an başkası ile evli olduğu için görüşmüyoruz. Babam sahip çıkmayınca 30 yıldır annem benim yanımda. Şu an tek isteğim kimlik çıksın annemi rahat rahat hastaneye getirip götüreyim. Annem yaşlandı hastalanmaya başladı ve hastaneye getiremiyorum. Ben sadece kimlik istiyorum başka bir şey değil. Ben asgari ücretle çalışan bir insanım gelirim yok kiracı biriyim maddi gücüm yok”