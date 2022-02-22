Erzincan'da “Yeni Doğan Canlandırma” eğitimi başladı

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünce, sağlık çalışanlarına yönelik Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde “Yeni Doğan Canlandırma Programı (NRP)” eğitimlerine başlandı.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından doğumda gelişebilecek yeni doğan ölümlerini ve oksijensiz kalmaya bağlı sorunları en aza indirmek için Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda, “Yeni Doğan Canlandırma Programı (NRP)” eğitimleri başladı. Yapılan eğitimlerde doğum esnasında oksijensiz kalmaya bağlı ölümler ve doğumdan kalan doku bozukluğunu önlemek amacıyla, doğum eyleminde görev alan ve yeni doğana yönelik girişimde bulunan tüm sağlık personelinin yetkisi dâhilinde gerekli girişimleri uygulayabilecek ve sonuçlarını değerlendirebilecek yeterli bilgi, beceri ve tutuma sahip olmasını sağlamak. Üniversite ve özel hastanelerde görev yapmakta olan sağlık personelinin katıldığı eğitim, pandemi koşulları dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. Kurs sonunda yapılan sınavlar sonrası başarılı olan kursiyerlere ise sertifika verilecek.