Erzincan'da yeni hizmete giren hukuk bürosunun açılışı gerçekleştirildi

Erzincan'da yeni hizmete giren Avukat Ela Nur Demir'e ait hukuk bürosunun açılışı yapıldı.

Kızılay Mahallesi 13 Şubat Caddesi üzerinde bulunan hukuk bürosunun açılış programına Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, MHP Erzincan İl Başkanı Salih Aksu ve avukatlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua sonrası açılış kurdelesi kesildi. Açılışta Belediye Başkanı Bekir Aksun, Baro Başkanı Adem Aktürk ve Avukat Ela Nur Demir birer konuşma yaptı.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, “Genç arkadaşlarımızın hem hukuk hem ülkenin geleceğine ilişkin çok iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Başarılı olacaklarına inanıyorum. Onlara güvenimiz tam. Bu açılışında hayırlı olmasını diliyorum. Meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk de, “Bugün burada çok güzel bir olay için bir araya geldik. Sevgili Ela'nın avukatlık bürosunun açılışındayız. Avukatlık çok onurlu bir meslek ve öte yandan da hakikaten çok emek sarf edilmesi gereken bir meslek. Bizler tarih boyunca hak ve hakkaniyet için mücadele ettik. Adalet, demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler için mücadele ettik. Ela Nur Demir'in de meslek yaşamı boyunca açtığı bu hukuk bürosunda bu üstün değerler için mücadele edeceğine, adil yargılanma hakkını en üst seviyede hassasiyetle temsil edeceğine inancımız tamdır” diye konuştu.

Avukat Ela Nur Demir ise, tüm katılımcılara teşekkür ederek, “Yasalara ve mesleki etik değerlere saygılı davranarak, güven ortamı içerisinde temsil ettiğimiz kişi ve kurumların haklarını korumaya çalışacağım. İşlerimi şeffaflık ve güven ortamında yürüteceğim. Güvenilirlikten asla taviz vermeyeceğim. ‘Her davanın kazanılması gibi bir olasılığın olmadığı ancak herkesin hukuki temsile ihtiyaç duyduğu' bilinci ile hareket edeceğim” dedi.