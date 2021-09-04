Erzincan'da yeni sanayi sitesi bağlantı yolu tamamlandı

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 500 metre uzunluğunda olan ek yolda kaldırım çalışmalarının ardından asfalt serim işlemi de gerçekleştirildi. 500 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde olan yola 800 ton sıcak asfalt döküldü. Açılan bağlantı yolu yeni sanayi sitesi, marangozlar sitesinin girişi ile kamu lojmanları girişini birbirine bağladı. Yeni yol ile sanayiye ulaşım direk ve ana yoldan bağımsız olarak kolaylıkla sağlanacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun; “Yeni sanayi Sitesine ulaşımda yoğunluğu azaltmak için belirlediğimiz alternatif bağlantı yolunda ekiplerimiz çalışmalarını özverili bir şekilde tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına hazır hale getirdiler. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.