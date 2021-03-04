Erzincan'da Yeşilay Haftası'nda gençlere bağımlılık anlatıldı

Türkiye'de her yıl 1-7 Mart tarihlerinde kutlanan Yeşilay Haftası münasebetiyle Erzincan Gençlik Merkezi'nde çocuklar ve gençlere yönelik teknolojik bağımlılık, uyuşturucu maddeler, alkol ve sigaranın zararları anlatıldı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erzincan Gençlik Merkezi, Yeşilay Erzincan Şube Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün organizasyonu ile gençlere yönelik seminer düzenlendi. Düzenlenen seminerde Yeşilay Şube Başkanı Faruk Kocatürk tarafından Yeşilay Erzincan Şubesi tarafından yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler verilerek Türkiye'de ve dünyada hızla artan tütün, alkol ve uyuşturucu madde kullanım oranları ile uyuşturucu maddeye başlama yaşının gittikçe düştüğüne dikkat çekildi. Gençlere ve çocuklara yönelik broşürlerin dağıtıldığı, gönüllük faaliyetlerinin anlatıldığı etkinlikte ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları tarafından teknoloji bağımlılığının da kişiye, aileye, topluma etkileri konusunda bilgilendirme gerçekleştirildi.

Program sonunda Erzincan Gençlik Merkezi Halil Ertuğrul Köroğlu, Yeşilay Haftası dolayısıyla Yeşilay Şube Başkanı Faruk Kocatürk'e hediye takdim ederek Erzincan Gençlik Merkezi'nin gençler için bu tür organizasyonlara ev sahipliği yaparak gençlerin yanında her zaman olmaya devam edeceğini söyledi.