Erzincan'da yılın ahileri Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileriyle Kariyer etkinliğinde buluştu

Bu kapsamda 2021 yılı Erzincan'da yılın çırağı, kalfası ve ustası (Ahisi) etkinliği Nisan ayında belirlenerek açıklandı.

2021 yılı Nisan ayı itibari ile Mesleki Eğitim Merkezi 10'uncu sınıf Güzellik ve Saç Bakım öğrencisi Alperen Melik Akkoç yılın çırağı, Mesleki Eğitim Merkezi 12'nci sınıf Motorlu Araçlar Teknolojisi öğrencisi Volkan Algün yılın kalfası, Erzincan'da 70 yıldır demircilik mesleği ile uğraşan ve hala aktif çalışan Sebahattin Dayıkaraca ise yılın Ahisi seçildi.

Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Bahadır Sazlı, Ahilik oluşumu hakkında kısa bir açılış konuşması yaparak meslek gruplarının STK'laşmasının önemini anlattı. Sazlı, “Çırak, kalfa ve usta olmak üzere yılın Ahilerini okulumuz öğrenciler ile buluşturarak bir araya getirdik. Bundan sonra yetişecek olan öğrencilerimize örnek teşkil etmesini istedik.” dedi.

Eğri tok doğru aç kalmayacak

Kariyer etkinliğine katılarak konuşma yapan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Bir ahinin doğruluk, çalışkanlık, örnek olma, çevre sorunlarında görev alma gibi özellikler taşıması çok önemli.” diyerek, eğrinin tok doğrunun aç kalmayacağını ifade etti. İl Millî Eğitim Müdürü Gün, “Yılın çırağı, kalfası ve ustası seçilen Ahilerimizi tebrik ederim. Ustamıza sağlıklı yıllar, öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Yılın Ahisi seçilen demir ustası Sebahattin Dayıkaraca ise öğrencilere "Çalıştığınız iş yerini kendi işyeriniz olarak görün, çalışkan ve dürüst olun, mutlaka yaptığınız mesleği sevin" şeklinde konuştu.

Program sonunda ödül töreni düzenlenerek yılın çırak, kalfa ve ustasına çeşitli hediye ve plaketler verildi. Yılın çırağına ödülünü Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca verirken, yılın kalfa ve ustasına ise ödül ve plaketlerini İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün verdi.

Yapılan kariyer etkinliği ve ödül törenine İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.