Erzincan'da yılın en başarılı ebe ve hemşiresine ödül

Erzincan'da, yılın en başarılı ebe ve hemşiresi seçilen sağlık çalışanları Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven tarafından ödüllendirildi.

Erzincan'da çalıştıkları sağlık tesislerinde sağlık hizmetlerinin sunumunda gösterdikleri üstün gayretler ve sağlık teşkilatının diğer mensuplarına örnek olacak davranışlarda bulunduklarından dolayı yılın ebesi olarak Zübeyda Gümüştepe ve yılın hemşiresi olarak ise Gülsüm Orhan seçildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından "Ebeler ve Hemşireler Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende Erzincan'ı temsil eden yılın ebe ve hemşiresi Zübeyda Gümüştepe ve Gülsüm Orhan'a, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik eşlik etti.