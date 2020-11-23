Erzincan'da yol bakım ve onarım çalışmaları

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol genişletme çalışmaları, yeni imar yollarında ki asfalt çalışmalarının yanı sıra, doğalgaz, elektrik ve su şebekesi çalışmaları sebebiyle onarım ihtiyacı olan yollarda da bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda Yalnızbağ yerleşkesi Keçeloğlu İbrahimağa sokakta doğalgaz ve içme suyu şebekesi alt yapı çalışmaları dolayısıyla bozulan kısımlarda parke taş uygulaması yapıyorlar.