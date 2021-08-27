Erzincan'da yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor

Birçok mahallede eş zamanlı çalışan ekipler kaldırım, yol açma ve yeni imar bölgelerinde altyapı çalışmalarını gerçekleştiriyor.

İhtiyaç olan bölgelerde yeni kaldırım çalışması, kaldırım yenilemesi, yol açım ve yenileme çalışmaları yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Erzincan halkının ihtiyaçlarına zamanında çözüm üreterek vatandaşın yaşamını kolaylaştırıyor. Vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için tüm imkân ve gayret ile çalışan ekiplerin, şehir ve halk için gerekli düzenlemeleri yapmaya devam ediyor.

Kaldırım ve parke çalışmaları devam ediyor

Yunus Emre Mahallesi 548 sokak ve Mimarsinan Mahallesinde yeni imara açılan sokaklarda kaldırım çalışması yapan ekipler, Ulalar Yerleşkesi İnönü Mahallesinde ise vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bozulan parke yolları onarırken, Yalnızbağ Yerleşkesi Osmangazi Mahallesinde yeni parke yol yapımına devam ediyor. Ekipler, şehrin muhtelif bölgelerinde oluşan bozulma ve altyapı tamiratları sonucu ortaya çıkan kötü görüntüleri gidermek, vatandaşın yol ve kaldırımları rahat kullanabilmelerini sağlamak için aralıksız çalışıyor.