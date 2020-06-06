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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı

Erzincan’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Sivas - Erzincan kara yolu Refahiye ilçesinin Yazı köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İzmir'den hareket edip Erzurum istikametine seyreden Mikail Aras idaresindeki 24 DZ 888 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi üzerine devrildi.


Kazada 19 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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