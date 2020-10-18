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Erzincan'da yürekleri ısıtan an

Erzincan’da susayan sokak köpeğine elleriyle su içiren kadın yürekleri ısıttı.

Erzincan'da susayan sokak köpeğine elleriyle su içiren kadın yürekleri ısıttı.


Erzincan'da Vakıflar İş Hanı önünde bulunan çeşmenin etrafında dolaşan bir köpeğin susadığını fark eden Yıldız Acu isimli kadın musluktan elleriyle köpeğe su vermeye başladı. Köpeğin susuzluktan bitkin düştüğünü anlayan kadın, avucuyla musluktan köpeğe su verme anları ise İHA kamerasına yansıdı.


Su içtikten sonra çeşmenin etrafından ayrılan köpek kendisine su veren kadını takip ederek gözlerden uzaklaştı.

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