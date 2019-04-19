Erzincan'da yurtlar arası 33. Voleybol Bölge grup müsabakaları tamamlandı

Voleybol Bölge grup müsabakaları Erzincan Merkez spor salonunda yapıldı. Müsabakalar final maçları ile sona ererken grupta şampiyonluğu Adıyaman göğüsledi.

Erzincan Merkez spor salonunda 15–20 Nisan 2019 tarihleri arasında 8 ilden gelen takımların katılımıyla gerçekleştirilen Yurtlar arası 33. Voleybol Bölge grup müsabakaları final maçları ile tamamlandı. Final gününün ilk maçında Erzincan ile Kayseri ekibi üçüncülük dördüncülük mücadelesi verdi. Erzincan ekibi müsabakadan setlerde 3–1 galip ayrılarak grup müsabakalarını üçüncü olarak tamamladı. Kayseri ekibi ise grubu dördüncü olarak tamamladı. Final maçında ise Adıyaman ekibi ile Erzurum ekibi karşı karşıya geldi. Setlerde rakibine 3–1 galip gelen Adıyaman ekibi gruplardan birinci olarak çıktı. Erzurum ekibi ise grubu ikinci olarak tamamladı. Müsabakaların sona ermesinin ardından dereceye giren takımlara kupaları düzenlenen tören ile verildi.

Erzincan'da 15–20 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Yurtlar arası 33. Voleybol Bölge grup müsabakalarında Kayseri, Erzincan, Malatya, Tunceli, Adıyaman, Kahramanmaraş, Erzurum ve Kırşehir ekipleri mücadele etti.