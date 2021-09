Erzincan'da yüz yüze eğitim öncesi ilçelerde toplantı yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Kemaliye, İliç ve Kemah ilçelerinde yüz yüze eğitim öncesi yapılan toplantıda konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Biz öğretmenler, gelişmemize etki eden faktörlerin, en etkilisiyiz. Bunun bilincinde olarak, birlikte çalıştığımız süre içinde; en iyiyi, en doğruyu ve en güzelini yapmaya çalıştık. Sizlerle yorulup, yine sizlerle dinlendik. Öğrencilerimizde sevgiyi, saygıyı ve kardeşliği yeşertmenin yanında her bireyin bir değer olduğu inancı içinde yeteneklerini ortaya çıkarıp, geliştirmeye gayret ettik. Onların hayatına bir pencere açıp ufuklarına bir tutam ışık olduysak, ne mutlu bize. Gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız gerçek güç olan öğretmenlerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Uzaktan eğitim sürecinin hem öğrenci hem öğretmen açısından ne kadar sancılı ve sıkıntılı olduğunu, bunun olumsuz sonuçlarının geleceğimize yansıyacağını, eğitimin muhakkak yüz yüze olması gerektiğini anladık.” şeklinde konuştu.

Geçen yılın LGS ve YKS sonuçlarına da değinen Aziz Gün, akademik başarı anlamında Erzincan'ın Türkiye ile karşılaştırıldığında ortalamanın üzerinde bir performans sağladığını ve Erzincan'da okullarının LGS ve YKS başarılarının daha yükseklerde olabileceğini, bunun için de yine okul müdürü ve öğretmenlerimize çok iş düştüğünün konuşulduğu toplantılarda yeni eğitim öğretim dönemine başlarken özellikle 5. ve 9. sınıflarda olmak üzere öğrencilerde görülen eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve bu bağlamda zümre öğretmenlerinin bir araya gelerek iletişimde olmalarının çok önemli olduğu vurgulandı.

"Öğrenci devamının her şeyden önemli olduğu ve başarının anahtarının okuldan geçmesi nedeniyle her öğrenciye ulaşılarak okula gelmesi sağlanmaya çalışılmalı" diyen Gün, “Pandemiden dolayı öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için yapılması gerekenleri eksiksiz olarak yerine getirelim. Yaklaşık olarak bir buçuk yıldır içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde ülkemizin verdiği çaba ve sonucu ortada. Geldiğimiz bu noktadan geri dönüş olmaması, yüz yüze eğitimin daha etkin bir şekilde devam etmesi için maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami ölçüde uyalım ve öğrencilerimizi de bu konuda en iyi bir şekilde bilgilendirelim. İçerisinde bulunduğumuz Pandemi sürecinde aşının önemi öğrencilerimize ve velilerimize anlatalım. 16 Yaşından gün almış olan öğrencilerimize de sağlık bakanlığı tarafından aşı tanımlaması yapıldı, anne ve babasının e-nabız üzerinden muvafakat vermesi üzerine aşı olabilecekler. Okullarımızda havalandırma, genel temizlik kurallarına uyulmasının mücadelede geçen sürecinde sekteye uğramaması açısından çok önemlidir. Bakanlığımız, il ve ilçe müdürlükleri olarak bizler okullarımızın sorunsuz olarak yüz yüze eğitime geçebilmesi için her türlü tedbiri aldık, almaya da devam edeceğiz. Okullarımızı eğitim öğretime açarken oluşabilecek tüm eksikliklerin bir an önce giderilebilmesi için ivedi olarak il ve ilçe müdürlüğümüze bildirelim" dedi.