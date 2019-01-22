Erzincan'da zeka oyunları turnuvası düzenlendi

Erzincan Gençlik Merkezi tarafından bir AVM'de zeka oyunları turnuvası düzenlendi.

Gençlerin ve velilerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen turnuvada kursu tamamlayan gençler öğrendiklerini aileleri ve etkinliğe katılan vatandaşlarla paylaştılar. Yaklaşık 4 ay süren zeka oyunları atölyesi çalışmaları hakkında bilgi veren Kurs Eğitmeni Hakan Raşit Çağlı, “Erzincan Gençlik Merkezi tarafından gençlerin kişisel gelişimleri için açılan Zekâ Oyunları Atölyesi çalışmasına 7 ile 14 yaş gurupları arasında 25 öğrencimiz katıldı. Katılan tüm öğrencilerimiz eksiksiz olarak kurslarını tamamladılar. Burada öncelikle velilerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarını asla yalnız bırakmadılar ve daime destek oldular" dedi.

Çocukların sokaklarda oynadıkları oyunlardan çok evlerinde telefon, tablet ve bilgisayarlarla vakit geçirdiklerini belirten Çağlı, "Bu sebeple aile içinde dahi anne baba ve çocuklar arası iletişim kopuklukları yaşanmaktadır. 7 - 14 Yaş gurubuna yönelik olarak Erzincan Gençlik Merkezi'nde açılan Zekâ Oyunları Atölyesi çalışması ile okulda, evde ve her yerde oynanabilecek çeşitli oyunları göstererek çocuklarımıza bir neşe kaynağı olmak en büyük hedeflerimizden biri olmuştur. Bu tür oyunların çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından birazda olsa uzaklaştırarak, aile içi iletişime de büyük katkı sağladığına inanıyorum" dedi. Çocukların bu eğitim sonrasında zekâlarını daha iyi kullanabildiklerini de belirten Çağlı "Burada paylaşmak, arkadaşlık gibi duygularını pekiştirdiler. Atölye çalışmalarımızda, Abalone, Koridor, Calisto, Hedef Beş, Mangala ve Qioxo gibi oyunları öğrendiler." dedi.

Erzincan Gençlik Merkezi'ndeki atölye çalışmalarına katılan gençlerden Eslem ve Esma Kolat'ın Babası Bekir Kolat, “Okulların açılması ile birlikte Erzincan Gençlik Merkezimizde açılan Zekâ Oyunları Atölyesi çalışmasına iki kızımı da yazdırdım. Çocuklarımız hem eğlendiler hem de çok güzel oyunlar oynadılar. Eğitmenimize ve Gençlik Merkezimize teşekkür ederim" dedi.