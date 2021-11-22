İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Erzincan'da zincirleme kaza: 1'i ağır 2 yaralı

Erzincan’da meydana gelen zincirleme trafik kazasından 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da meydana gelen zincirleme trafik kazasından 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Kaza, Erzincan merkez Fevzipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 24 AP 874 plakalı kamyonet, 24 DL 955 plakalı kamyonet ve 24 EE 629 plakalı otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Meydana gelen kazada sürücülerden E.S (25) aracını olduğu yerde bırakarak kaçtı.


Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken 1 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.