Erzincan'da “zoonoz” hastalıklar ile mücadele devam ediyor

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zoonoz hastalıklarla mücadele kapsamında köylerde hayvanlar üzerinde kontrollerine devam ediyor. Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkları (zoonotik) önlemek ve varsa bir hastalığın salgın boyutuna ulaşmamasını sağlamak için veteriner hekimler ve teknikerler hayvanları kontrol ederek hayvan sahiplerine alınması gereken tedbirlere ilişkin bilgiler veriyor.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Serkan Kütük ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Zoonozlar, hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar olarak tanımlanır. Zoonotik özellik taşıyan hastalıkların insanlara bulaşma yolu hasta hayvana veya hayvansal ürünlere, hayvansal gıdalara, doğrudan veya dolaylı temas sonucu olmaktadır. Biz de, her sene olduğu gibi bu sene de kontrollerimize devam ediyoruz. Yapılan kontrollerde herhangi bir salgın hastalıkla karşılaşılmamıştır. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı gıda tüketimi için hayvanlar üzerinde ki kontrollerimize hız kesmeden devam etmekteyiz.” dedi.