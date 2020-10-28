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Erzincan'daki depremde vatandaşlar panik yaşadı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremde vatandaşlar panik yaşarken,depremde herhangi bir cal ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremde vatandaşlar panik yaşarken,


depremde herhangi bir cal ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 12.16'da merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 6,79 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.


Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilk belirlemelere göre yaşanan depremde herhangi bir cal ve mal kaybı olmadığını belirtti.


Depremi hisseden vatandaşlar, “Bugün saat 12 civarında bir deprem oldu. Sarsıntıyı hissettik, panikledik. Çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı” dediler.

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