Erzincan'daki FETÖ davası yeniden görülmeye başlandı

Erzincan'da, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine katıldıkları, örgütün şehirdeki askeri komuta kademesinde yer aldıkları iddiasıyla ve "Cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan 13 tutuklu sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

Yerel mahkemenin verdiği kararı Yargıtay'ın bozması üzerine aralarında, eski İl Jandarma Komutanı Albay Murat Orhan Tonğ'un da bulunduğu 13 tutuklu sanık için Erzincan Adliyesinde yeniden duruşma görülmeye başlandı.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Adem Tosun, Ersoy Aktaş, Gökhan Salbaş, Hamit Öz, Hasan Yıldırım, Muharrem Cansın, Murat Akçay, Şakir Akbulut, Veli Karagöz, Yusuf Er hazır bulundu.

Diğer tutuklular Murat Orhan Tonğ, Cihan Bayır ve Mesut Gülmez ise duruşmaya bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma devam ediyor.

‘Ne olmuştu'

29 Aralık 2017 tarihinde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tamamını, "Cebir ve şiddet kullanarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Heyet, eski İl Jandarma Komutanı Albay Murat Orhan Tonğ'un da aralarında yer aldığı 12 tutuklu sanık hakkında duruşmalardaki iyi hali ve çeşitli nedenlerle indirim uygulayarak müebbet hapis cezası vermişti.