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Erzincan'daki hırsızlık olayının failleri Sivas'ta yakalandı

Erzincan’ın Refahiye İlçesine bağlı Kayı Köyünde 18 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığı olayının failleri, jandarma ekipleri tarafından Sivas’ta yakalandı.

Erzincan'ın Refahiye İlçesine bağlı Kayı Köyünde 18 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığı olayının failleri, jandarma ekipleri tarafından Sivas'ta yakalandı.


Erzincan'ın Refahiye İlçesi Kayı Köyünde meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığı olayının faillerinin yakalanması amacıyla Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca özel ekip oluşturuldu. Yapılan araştırma neticesinde; olayın şüphelileri olan S.Y., H.Y., G.D. ve Y.Y. isimli şahıslar Sivas ilinde yakalanarak adli makamlara sevk edildi. S.Y. ve H.Y. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken G.D. ve Y.Y. isimli şahıslar ise serbest bırakıldı.

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