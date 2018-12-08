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Erzincan'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Erzincan’da 1 ton 271 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzincan'da 1 ton 271 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Erzincan'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir tırın dorsesindeki iç yağların içerisinde ele geçirilen 1 ton 271 kilogram eroinle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilmişti.


Yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheliden R.Y, S.Y,C.B,C.B, sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, H.Ç, ve eroini gönderdiği değerlendirildiği için Van'daki işyerinde gözaltına alınan iş adamı A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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