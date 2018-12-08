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Erzincan'daki uyuşturucu operasyonuyla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi

Erzincan’da 1 ton 271 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı adliyeye sevk edildi.

Erzincan'da 1 ton 271 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı adliyeye sevk edildi.


Erzincan'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir tırın dorsesindeki iç yağların içerisinde ele geçirilen 1 ton 271 kilo eroin ile ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirildi.


Tek seferde en yüklü miktardaki eroini ele geçirerek rekora imza atan Erzincan narkotik ekipleri, olayla ilgili yakalamış oldukları 6 şüpheliyi emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk etti.

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