Erzincan'daki uyuşturucu operasyonuyla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi

Erzincan'da 1 ton 271 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Erzincan'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir tırın dorsesindeki iç yağların içerisinde ele geçirilen 1 ton 271 kilo eroin ile ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Tek seferde en yüklü miktardaki eroini ele geçirerek rekora imza atan Erzincan narkotik ekipleri, olayla ilgili yakalamış oldukları 6 şüpheliyi emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk etti.