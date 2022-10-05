Erzincan'dan 23 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kardeşi için Diyarbakır'a gitti

Erzincan'dan 23 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kardeşi için Ali Topal, Diyarbakır'a giderek annelerin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine katıldı. Ali Topal'ın da eyleme dahil olmasıyla evlat nöbeti tutan aile sayısı 313'e yükseldi.

Topal, gazetecilere kardeşinin İstanbul'da 1999 yılında 22 yaşındayken kandırılarak terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını bir daha da kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

"HDP'den kardeşimi istiyorum, getirsinler." diyen Topal, kardeşine duydukları özlemi dile getirdi.

Kardeşine seslenen Topal, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu. Topal, "Annem çok hasta, dünya gözüyle onu görmek istiyor." ifadesini kullandı.

Topal, “Kardeşimi HDP'den istiyorum. Kardeşim İstanbul Üniversitesi'nde okuyordu. Oradan kandırılıp dağa götürüldü. Kardeşim eğer beni duyuyor ve görüyorsa, annen çok ağır hasta olmuş. Annem dünya gözüyle son kez oğlumu görmek istiyorum diyor. Sesimi duyar duymaz gel emniyete teslim ol. Devlet büyüklerimiz bu konuda çok emek sarf ediyorlar. Herkes elinden geleni yapıyor. Cumhurbaşkanımız ve bakanımıza çok teşekkür ederim. Devletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Burada HDP gençleri dağa gönderdiği için kardeşimi de aralarında gönderdiler. Bundan dolayı kardeşimi HDP'den istiyorum” dedi.

Öte yandan konuya ilişkin Erzincan Valiliğinden yapılan basın açıklamasında, “PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten Rüstem kod adlı Dursun Topal isimli örgüt mensubu hakkında Erzincan'da ikamet eden erkek kardeşi A.T. isimli şahıs, Diyarbakır ilinde gerçekleştirilen Diyarbakır Aileleri eylemine 313. aile olarak katılım sağlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.