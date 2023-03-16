Erzincan'dan afet bölgesine yardımlar sürüyor

Erzincan'da faaliyet gösteren yumurta üretici işletmeleri tarafından 850 koli yumurta ile peynir üretici işletmelerinden 680 kg tulum peyniri temin edilerek Malatya'ya ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedeler için başlatılan yardımlar her geçen gün bölgede ki ihtiyaca göre belirlenerek artıyor. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanyalar çerçevesinde ise Erzincan'da faaliyet gösteren yumurta üretici işletmeleri tarafından 850 koli yumurta ile peynir üretici işletmelerinden 680 kg tulum peyniri temin edilerek Malatya'ya ulaştırılmak üzere yola çıktı. İl ve İlçe Müdürlüklerindeki personeller, firmalar, ayni ve nakdi katkılarıyla depremzedelere nefes olmaya çalışıyor.