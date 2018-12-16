Erzincan'dan Afrika'ya Yardım Eli

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü'ne bağlı Erzincan Yurdu, Afrika ülkelerinden biri olan Çad'da su kuyusu açmak için harekete geçerek, bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Ekim ayında öğrencilerin gelmesiyle başlatılan proje 9 Aralık 2018 tarihinde su kuyusunun açılmasıyla tamamlanmış oldu.

Eğitim Öğretim yılı başında düşündükleri “Afrika'da Su Kuyusu” açma projesini tüm öğrencilerine duyuran Erzincan Yurt Müdürlüğü, manevi danışmanlarının rehberliğinde İl Müdürlüğü ile koordineli olarak başlattıkları; “Su Hayattır”, “Bir Damla Su da Sizden Olsun”, “Fırat'tan Afrika'ya Su'dan Köprüler” sloganlarıyla yardım kampanyası kısa bir sürede karşılık buldu. İl Müdürlüğü, Yurt Müdürlüğü, Manevi Danışmanlar ve öğrencilerin özverili çalışmaları sonucunda yurt yerleşkesi içerisindeki çeşitli noktalarda stantlar açılarak, su şişesi kumbaralarla maddi destek talep edildi. Gönüllü öğrenciler tarafından su şişesi kumbaralarla toplanan paralar İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği aracılığı ile Çad'daki bir okul bahçesine su kuyusu açtırıldı.

Erzincan Yurt Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen projede ihtiyaç duyulan 9bin lira kısa bir sürede toplanarak Afrika'ya gönderildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, “Öğrencilerimizden, Afrikalı öğrenci kardeşlerine hayat kaynağı olmasını arzu ettikleri su kuyusu açma projesi kuyunun açılmasıyla nihayete erdi. “Bir Su Kuyusu da Sizden” kampanyamızın ilk meyvesini almış olmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri böylesine bir iyilik hareketine sevk eden Erzincan Yurt Müdürlüğümüze, sevgili öğrencilerimize ve kıymetli mesai arkadaşlarımıza; bu yolda bizleri yalnız bırakmayan Manevi Danışmanlarımıza kurumumuz adına içtenlikle teşekkür ediyorum. İnsan, bitki ve hayvanların faydalanacağı bir su kaynağı kazandırmakla hem dünya hem ahiret hayatımıza da katkı sağlamış olmasını ümit ediyoruz. İlerleyen günlerde yine Afrika'daki kardeşlerimiz için yeni su kuyuları açmak, Yemen'deki kardeşlerimizin yanında olmak gibi değerli projelerimiz devam edecektir” dedi.

KYK Erzincan Yurdu öğrencilerinden Çiğdem Toklu, Erzincan Yurduna bu yıl kayıt yaptırdığını, henüz ilk yılında kendilerine böyle bir fırsat verilmiş olmasından büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirerek; “KYK Erzincan Yurdu'muzdan Afrika Chad (Çad)'a selam göndermek için çıktığımız karınca misali yolculukta sona geldik. Afrikalı kardeşlerimizin bir su kuyusu, bizlerin de ebediyete kadar bizlere eşlik edecek bir ecri oldu. Bu yolculukta bizlerin yanında olan yurt müdürlüğümüze, bu iyiliği gerçekleştirmemize vesile olan manevi danışmanlarımıza ve kıymetli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mevla, gayretimizi hem âlemî fenada, hem âlemî bekada fazlasıyla karşılık versin. Teşekkürler KYK Erzincan” dedi.