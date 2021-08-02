Erzincan'dan geleceğin bilim insanlarına katkı

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında resmî ve özel ortaokul/imam hatip ortaokullarının 8. sınıfında öğrenim gören ve 2021 Merkezi Sınav sonuçlarına göre Türkiye geneli yüzde 1'lik başarı diliminde yer alan tüm öğrencilerin başvuru yapabildiği ve Türkiye genelinde sadece 90 öğrencinin okuyabileceği TÜBİTAK Fen Lisesine öğrenciler, TÜBİTAK tarafından yapılan yetenek sınavı ile seçiliyorlar.

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün konu hakkında bilgi vererek, “Hazırlık sınıfından başlamak üzere öğrenim süresince aylık karşılıksız burs, Kocaeli TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde konaklama hizmeti, Türkiye'nin en donanımlı ve uluslararası düzeydeki TÜBİTAK laboratuvarlarını kullanma imkânı, TÜBİTAK Merkez ve Enstitüleri'nde staj imkânı, kariyerleri boyunca mentorluk desteği, bilim söyleşileri, kulüp etkinlikleri, spor müsabakaları, teknik geziler ve daha pek çok imkân karşılıksız olarak öğrencilere sunulacağı TÜBİTAK Fen Lisesinde gençlerin araştırmacı ve bilim insanı olması teşvik edilecek.

Bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile ülkemizin gelişmesine kritik katkı sağlayacak, analitik düşünen, toplum ve çevre bilinci gelişmiş geleceğin lider bilim insanlarının yetiştirileceği TÜBİTAK Fen Lisesine öğrencimiz Mehmet Akif Can üstün başarı göstererek asil olarak yerleşmeye hak kazanmıştır.” dedi.

TÜBİTAK Fen Lisesine yerleşen Mehmet Akif Can'ı tebrik eden Gün, başarılarının devamını dileyerek bu süreçte emek veren velilere, öğretmenlere ve okul yönetimine teşekkür etti.