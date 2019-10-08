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Erzincan'dan Leon'a işbirliği protokolü

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile İspanya Universidad de Leon arasında işbirliği protokolü imzalandı.


İspanya'da bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Özel, Prof. Dr. Ahmet Uğur Nalcıoğlu ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Vehbi Aytekin Sanalan ile Leon Üniversitesi Rektörü (ULE) Juan Francisco Garcia Marin ve Rektör Yardımcısı Roberto Baelo arasında işbirliği protokol imzalandı.


Protokol ile akademisyen ve öğrenci değişiminin yanı sıra, üniversiteler arasında bilimsel katkı sağlayacak çeşitli girişimler ve ortak araştırma faaliyetlerinin gerçekleşeceği belirtildi.

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