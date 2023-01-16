Erzincangücü Spor'un amatör ligde yükselişi sürüyor

Bu sezonun yeni takımlardan olan Erzincangücü Spor'un Erzincan 1. Amatör Küme'de yükselişi sürüyor.

8. haftanın geride kaldığı Erzincan 1. Amatör Küme'de yerel takımların kıyasıya mücadelesi sürerken bu sezonun yeni takımlarından Erzincangücü Spor çıktığı 8 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ligin başarılı takımlarından. Kuruluşunun ilk yılı olmasına rağmen ligde 2. sırada bulunan ve 15 takımlı amatör ligde en çok puan toplayan 4 takımdan biri konumunda olan Erzincangücü Spor'un kadrosunda daha önce bu ligde düzenli oynamış 2 oyuncusu ile ilk hocalık deneyimi yaşayan 23 yaşındaki teknik adam Ömer Taha Demir ve ekibiyle tek hedefi şampiyonluk.

‘Başarının gerçek mimarları Erzincangücü Spor'

Kulüp Başkanı Arif Budak 8. hafta sonunda yaptığı açıklamada genç bir teknik heyet ile başarılarını devam ettirmek istediklerini belirterek, "Bulunduğumuz konum gereği play-off potasının içindeyiz. Çıktığımız 8 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldık. Maç başına 2 puan ortalaması ile oynuyoruz. Bunu da, ilk yılımıza göre azımsanmayacak bir başarı olarak görüyorum. Kurulduğu ilk yıl bu başarıyı gösteren başka bir kulüp var mı açıkçası bilmiyorum. Dikkatinizi çekerim ki bu başarıyı daha önce bu ligde hiç oynamamış 15-16 oyuncu ve ligin en genç teknik ekibiyle bu puana ulaştık. Bu lige oynadığımız futbol ve gösterdiğimiz karakterle renk kattığımızı düşünüyorum. Şuana kadar oynadığımız hiç bir maçta kırmızı kart görmedik, hatta sarı kartlarımız bile sayılıdır. Teknik ekibime ve futbolcularıma her anlamda güveniyorum. Son oynadığımız maça gelecek olursak maçta 3 kez geriye düşmemize rağmen hiçbir zaman pes etmedik ve 5-4 galip geldik. Burada teknik ekibimiz çok çaba sarf etti. İstedikleri oyunu belki ikinci yarıda sahaya yansıtabildik ama hiçbir zaman takım olma bir olma olgusundan kopmadık. Bize inanan güvenen yönetim kurulumuz, üyelerimiz ve değerli destekçilerimize çok teşekkür ederim" dedi.

Erzincangücü Spor 9. hafta mücadelesinde ise liderlik koltuğunda oturan Çayırlı Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.